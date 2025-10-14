De vakbond voor altijd, hij verdedigt ons leven

Een vak waarmee ik mij verbonden voel nu ik weet dat de voorouder met mijn naam (het is natuurlijk andersom) uit het Nederrijnse naar Nederland (“de Rijnmond”) kwam – om te sjouwen. Blijkbaar hebben de collega’s van veel later nog steeds een sterke bond in de Rotterdamse haven, waarmee ze een gewenste loonsverhoging kunnen binnenhalen. En zo is het natuurlijk nog steeds: Gans het raderwerk staat stil als u macht’ge arm het wil. (Het gaat niet meer om het echte sjouwwerk maar om het “aanpikken” van ladingen van cotainerschepen, nietteminn…)

Na een werkonderbreking van drie dagen hebben de sjorders in de Rotterdamse haven zondagavond een loonbod gekregen van werkgever International Lashing Service (ILS), waarbij ze er in drie jaar tijd in totaal 20 procent op vooruitgaan. Daarmee is het cao-conflict in de havens, dat vorige week leidde tot een opstopping van containerschepen door stakende sjorders, nog niet helemaal opgelost. Dinsdag zitten vakbond en werkgevers opnieuw met elkaar om tafel om verder te onderhandelen. Vakbondsbestuurder Niek Stam spreekt van ‘een hoopvol bod’ maar ziet nog veel open eindjes.

Lees verder bij de Volkskrant

