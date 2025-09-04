De uitsterving van de ‘Vlaamse Gaai’

De Vlaamse gaai zal altijd Vlaamse gaai blijven. Eén van de verklaringen van de naam is dat het kleurenpalet van de vogel doet denken aan de Vlaamse meesters van de zestiende eeuw. Er zijn meer mogelijke verklaringen, waarover verderop.

Ik vroeg eens in Nederlandstalig België hoe een Vlaamse gaai daar heette. “Vlaamse gaai” was het antwoord. Een Vlaamse Vlaamse gaai zogezeid. Die dorknopers van een namencommissie ook… – AJvdK

Vogelnamen: er zijn er duizenden en elke taal heeft zijn eigen bijzondere soortnamen. Hoewel standaardisatie handig is – dat voorkomt verwarring – kan daarmee ook iets verloren gaan. Soortnamen vertegenwoordigen ook culturele betekenis, verhalen en regionale eigenheid. Vogelaar Lawrence Jones-Walters reflecteert op het schrappen van het ‘Vlaamse’ in Vlaamse Gaai uit de Nederlandse vogellijst.

Toen ik zo’n twintig jaar geleden in Nederland aankwam, viel mij, als enthousiaste vogelaar die alle Nederlandse namen wilde leren, één naam in het bijzonder op: ‘Vlaamse Gaai’. Zo veel kleurrijker dan het wat vlakke ‘jay’ dat ik uit mijn eigen taal kende. Het riep beelden op van zowel geografie als karakter, alsof de vogel door zijn naam een beetje extra cachet kreeg. Tegenwoordig is dat sierlijke voorvoegsel helaas verdwenen en heet de vogel simpelweg ‘Gaai’. Een paar jaar geleden werd ik zelfs door een collega terechtgewezen toen ik de soort nog ‘Vlaamse Gaai’ noemde!