De uithongering van Tigray

Een van de oorlogen, “elders”, die het karakter van genocide krijgt. Een kleine documentatie.

In de Ethiopische deelstaat Tigray woedt een ondoorzichtige en extreem gewelddadige oorlog. Op veel plekken slaan mensen op de vlucht uit vrees voor etnische zuiveringen. Vijf vragen over het conflict.

Het geweld in Tigray gaat in essentie over zelfbeschikking. Het TPLF (Tigray People’s Liberation Front), de belangrijkste politieke beweging in de opstandige deelstaat, domineerde 27 jaar lang de nationale regering en had daardoor in feite de macht in heel Ethiopië. In 2018 deed de partij een stap terug, waarna Abiy Ahmed de nieuwe premier werd. Hij wil een einde maken aan de relatief grote mate van autonomie van de tien Ethiopische deelstaten, die grofweg zijn vormgegeven langs etnische scheidslijnen. Volgens de premier versterkt dit systeem de verdeeldheid. ‘De Tigreeërs voelen zich meer en meer in het nauw gedreven’, zegt Ahmed Hassen, directeur van de Ethiopische hulporganisatie KasmoDev. ‘Ze zijn op nationaal niveau al heel wat invloed kwijtgeraakt en zien nu ook hun lokale zelfbestuur in gevaar komen.’ Toen de Tigreeërs in september 2020 regionale verkiezingen organiseerden en de premier daarvoor een stokje probeerde te steken, ontaardden de spanningen in een gewelddadige strijd. Meer dan een miljoen Ethiopiërs zijn op de vlucht. Schattingen over het aantal doden lopen uiteen van zevenduizend tot meer dan 50 duizend.

Jan Nyssen, professor aan de universiteit van Gent, ziet overeenkomst met de uithongering van Biafra. La Libre.

De oorlog tegen Tigray moet de “liberalisering” van de Ethiopische economie dienen.

