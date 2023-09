Deze is toch te leuk om hem niet als documentatie vast te leggen.

De authentieke boerin uit een van de oudste steden van de Lage Landen weet zeker dat hier een wolf begeleid namens de Randstedelijke Elite uit een tunnel geleid wordt.

De twiet is zonder commentaar gewist en die avond was ze natuurlijk weer op de Nederlandsche loerdoos om Extinction Rebellion uit te kunnen schelden.

Wordt het nog iets met dit land?