De terugkeer van wat nooit weggeweest is

“Jezus is terug in Nederland” – de kreet waarmee het Algemeen Dagblad aandacht vraagt voor wat zij beschrijven als een herleving van christendom die dan wel hartstikke rechts is – niet die zachtzinnigheid van de Bergrede maar de moordzucht van – tja, van welke bijbeltekst eigenlijk?

Jezus is rechtser dan ooit. Hij is tegen abortus en lhbti’ers, en voor het naschoppen tegen wie al op de grond ligt. Moslims zijn de vijand en voor vluchtelingen moet de deur dichtgedaan worden.

We kennen de beelden van de huispredikante van Trump, die staat te brullen dat de overwinning aanstaande is rakketakketaktaktak (dat noemt ze “praten in tongen”, bekend van het Pinksterverhaal). Wat mij betreft zijn het beelden van een misschien niet collectieve, maar wel een wijdverspreide waanzin in de Verenigde Staten, thans ook in dit theater.

En dan zo’n scène die rechtstreeks is afgekeken van profeten Van Kooten en De Bie: de Tegenpartij die een uitzending opent met gevouwen handen, gesloten ogen en geprevel. “Wij houden ons aan het Schrift,” zoals Jacobse zegt terwijl hij een boek omhoog houdt. Zo zit Trump met dichte ogen en gevouwen handen – prevelt hij? zo te zien niet – en een hele entourage wijst naar hem of raakt zijn schouder aan. Zo’n voorbeeldig christen, of zoals de rakketakketakvrouw zegt: “Wie tegen Trump is is tegen God.”

Nou, en dan moet in Nederland een renaissance van “het christendom” geconstateerd worden, alles onder de vlag van allerlei Engelse namen want u weet: Engels was goed genoeg voor Jezus.

In het artikel van het AD duiken dan even wat alinea’s op over wat een tegenbeweging lijkt te zijn:

Stukje bij beetje dringt de ‘rechtse politieke agenda’ Nederlandse kerken binnen, zegt Bart Bolhuis, beleidsmedewerker van de Partij voor de Dieren en oprichter van het initiatief De Linkse Kerk, waarin progressieve christenen zich als tegenreactie verenigd hebben. Bolhuis: ,,Wierd Duk heeft niets met het christendom. Maar hij komt met het idee voor een nieuwe rechtse zuil en een deel van de kerk gaat daar gewoon in mee. Zo wordt een conservatieve, nationalistische politieke agenda gekoppeld aan het geloof: heel zorgelijk.’’ Linkse christenen lezen andere dingen in de Bijbel, zegt Bolhuis. Zij slaan aan op naastenliefde, zorg voor de schepping, omzien naar armen. Niet op het tot vijand verklaren van moslims of woke. Maar met dat verhaal win je anno 2026 minder makkelijk zieltjes.

Om met Peter Maurin te spreken: de boodschap is zo oud dat hij nieuw lijkt.

Ik wens ze succes, wat kan ik meer zeggen?

