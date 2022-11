De telefoon aan de andere kant van de berg

Geen genre dat zo geschikt is om de tranen de loop te laten als country, mensen – en ik merk dat het opluchtend, zelfs pijnverlichtend werkt. Hawkshaw Hawkins zat met Patsy Cline en Cowboy Copas in het neergestorte vliegtuigje, eigenlijk leeft alleen Patsy Cline in de gestuurde herinnering voort.

Dit was postuum een hit voor Hawkins, en in het Nederlandstalige gebied is het bovenal bekend van Will Tura. Nu die even niet.



Lonesome 7-7203

Maar ik wilde mijn persoonlijke favoriet van Hawkins presenteren: Sunny side of the mountain uit 1947.

