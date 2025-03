De staat van het klimaat in 2024: een lijst records, maar er is ook hoop

De menselijke invloed op het weer heeft vorig jaar een reeks nieuwe hoogtepunten bereikt, volgens het jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Sommige van de gevolgen leiden tot enorme economische en sociale omwentelingen, stelt het rapport, maar er is ook hoop.

Elke editie van het State of the Global Climate-rapport van de WMO eest steeds meer als een opsomming van records en alarmsignalen. Ook 2024 was weer het warmste jaar in 175 jaar aan metingen, en het brak als eerste kalenderjaar de symbolische grens van 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële tijdperk.