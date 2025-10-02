De staat van het Europese milieu: er is hoop, maar het wordt hard werken

Europa scoort goede punten in de strijd tegen luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. Maar de algehele toestand van het Europese milieu is “niet goed”, blijkt uit het laatste rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA), en dat zal gevolgen hebben voor de economie.

Het vijfjaarlijkse rapport geeft een overzicht van de staat van het milieu in Europa, met input uit 38 landen. Het gaat niet goed met dat milieu, is de toon, maar er is ook heel goed nieuws, en Europa beschikt over de troeven om de problemen aan te pakken.

Eerst het goede nieuws: de Europese Unie is een van de beste leerlingen ter wereld op het gebied van klimaatinspanningen. De Unie is erin geslaagd haar uitstoot sterk te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te verdubbelen. Ook de luchtkwaliteit in de EU is merkbaar verbeterd, Europese landen gaan zuiniger om met grondstoffen, en ook op het vlak van recyclage zijn flinke vorderingen geboekt.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Kim Hansen. Postprocessing (crop, rotation, color adjustment, dust spot removal and noise reduction) by Richard Bartz and Kim Hansen. – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7185913