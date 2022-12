De schooltent in Masafer Yatta is alweer gesloopt

Herinnert iemand zich Masafer Yatta en hoe daar pas een schooltje met 23 leerlingen uit diverse dorpen met de grond gelijk werd gemaakt? En hoe de vertegenwoordigers van de Europese Unie verontwaardigd spraken van ”het recht van leerlingen op het krijgen van onderwijs”? En dat het schooltje werd vernield ”precies een dag” nadat de Europese vertegenwoordigers er een bezoek aan brachten?

Nou, het schooltje werd opnieuw opgezet, ditmaal in een tent. Hier is te zien dat de leerlingen iets te vieren hadden. Maar intussen hebben de wakkere Israelische bezetters enkele dagen later ook de tent alweer afgebroken. De kinderen staan weer lelijk in de kou. Ditmaal ontbrak ook de heldhaftige taal van de Europese Unie of haar vertegenwoordigers. Israel is daar trouwens nooit erg van onder de indruk.

Zo verdween opnieuw – en geluidloos – een belangrijk element dat de overleving van Masafer Yatta garandeerde. Hoe een gemeenschap die al bestond sinds de voor-vorige eeuw na een – volstrekt illegale – uitspraak van het Israelische hooggerechtshof stukje bij beetje wordt geëlimineerd.