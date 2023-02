Wie jarig is trakteert – en het was weliswaar gisteren maar toen was er Bezoek op Muziektijd.

Mijn allereerste rock’n’rollplaatje, mensen. Geen moeilijk gedoe met luisteren naar teksten (die zal het wijsje ongetwijfeld hebben van huis uit, maar dat wist ik niet toen ik tien werd). Zelfs geen verloren liefde. Het enthousiasme van schoolmakkers: hij heeft een rock’n’rollplaatje!

Alright you guys, rise and shine!



Red River Rock, Johnny and the Hurricanes, 1959

– Uitgelichte afbeelding: Videostill