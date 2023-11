De peper die Timmermans nodig heeft

“Help Den Uyl in het zadel maar strooi rooie peper in zijn…”

Waar de peper naar toe moest weet ik echt niet meer, hoe net was de Groene Amsterdammer toen het blad dit advies bracht? En dan? Als je op CPN of PSP stemde hielp je Den Uyl niet in het zadel (waar hij niettemin wel terecht is gekomen). De PSP werd verder verkleind en de CPN had zijn laatste groeistuipje.

Ik zou best Timmermans in het zadel willen helpen, hij heeft de erven CPN en PSP op zijn lijst, en de PPR en EVP er bij, hoevelen op die lijst zouden bij die oude partijen gehoord hebben?

Is de rooie peper de Socialistische Partij, in het algemeen alleen naar zijn acroniem vernoemd, want ja, wat is er nog socialistisch aan de SP? De sterkste peper is de Partij voor de Dieren, de enige partij die klimaatbeleid en biodiversiteit op de eerste plaats heeft. En verder?

De ChristenUnie heeft met de GL/PvdA-coalitie een soort sociaal plan opgesteld. Moedig. Ik kan mij zo voorstellen dat ze in die partij de club van Rutte meer dan zat zijn, wat ook geldt voor D’66. Eindelijk viel Jetten nota bene zijn collega uit het nog steeds zittende kabinet, Yeşilgöz, aan op het gelieg en gedraai dat die namens de partij aan het verkopen is. De VVD die net doet alsof hij niet de afgelopen dertien jaar dominant aan het bewind is geweest. Dat is een specialiteit van de club, en een leger trollen op voorheen twitter klaagt over het Linkse Beleid dat afgelopen jaren gevoerd is. Misschien kent u de riedel, zoniet, des te beter. Dat Rutte het kabinet heeft laten vallen op een handvol asielzoekers betekent voor dat trollenvolk een breuk met de grenzen die de afgelopen jaren wijd open hebben gestaan.

De val is bovenal geënsceneerd om harde beslissingen onmogelijk te maken op het gebied van landbouw, woningbouw en klimaatbeleid in het algemeen. Trek een blik buitenlanders open, onder leiding van (kijkt in de papieren) juist ja, Yeşilgöz.

Als we Volt (ik kan ze het wegwerken van Gündoğan niet vergeven, maar anderen zullen dat niet zo voelen) meetellen hebben we een Coalitie Over Links: GL/PvdA, PvdD, D’66, CU, Volt.

Ook als de peilingen niet kloppen (wat meestal het geval is) is het moeilijk voorstelbaar dat dit gezelschap een werkbare meerderheid krijgt. Het mooist zou zijn als het uitgeklede CDA hier in het kader van het Herbronnen bij zou aanschuiven.

Hoe dan ook zal de formatie zo lang duren dat Rutte moeiteloos zijn veertien jaar volmaakt, tot aan zijn nieuwe baan.

Waar ik het op houd zegt de illustratie al. Verweesd op de valreep door het wegvallen van Extinction Rebellion als serieuze klimaatactiegroep.

Weerzinwekkende dagen…

– Uitgelichte afbeelding: Door not stated – http://www.partyfortheanimals.info/content/view/311, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19654815