De overheid moet grond kopen

De overheid moet voortvarender handelen om grote ruimtelijke problemen op te lossen. Vogelbescherming roept daarom samen met acht maatschappelijke organisaties op tot de aankoop van grond. Deze zogenaamde landschapsgronden kunnen worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw, natuur, recreatie en klimaat. Alleen zo wordt de overgang naar duurzame landbouw voor duizenden boeren haalbaar.

Om Nederland klaar te maken voor de toekomst staan we voor een heleboel uitdagingen waaraan gewerkt moet worden. Denk aan een duurzame landbouw waarin boeren perspectief hebben en ook de natuur kan floreren. En aan een land waar ruimte is voor vogels en andere dieren, en waarin ook plek is voor mensen om in een groene omgeving te ontspannen.

