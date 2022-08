De NS bevordert het vroemvroemgedoe

Als u weer eens een half uur moet wachten vanwege de mededeling “trein rijdt niet” al dan niet vanwege “logistieke omstandigheden”, dan moet u maar even bedenken dat “NS” het beste voorheeft met – eh…

Over een paar weken gaat de tweede editie van de F1 Dutch Grand Prix (DGP) van start op het circuit van Zandvoort. Van 2 tot en met 4 september reizen racefans weer in groten getale naar Zandvoort, waarvan een aanzienlijk deel per trein. Daarom rijdt NS tijdens dit lange weekend iedere vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Dit doen we elke dag vanaf circa 8.00 uur tot 22.00 uur. Zo brengen we maximaal 10.000 reizigers per uur naar de races en weer terug. Alleen met deze enorme operatie kunnen we zoveel racefans in een korte tijd en op een duurzame en veilige manier naar de Formule 1 race brengen. Het circuit ligt namelijk op loopafstand van het station.