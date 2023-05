De Nederlandse bodem warmt snel op

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur van de lucht, ook de bodem wordt warmer. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben onderzocht hoe de bodemtemperatuur in Nederland de komende dertig jaar kan stijgen en welke gevolgen dat heeft voor de natuur. Een afwisselender inrichting van het landschap kan verdere bodemopwarming verminderen.

Een eerdere studie liet zien dat de bodemtemperatuur in het agrarisch landelijk gebied de afgelopen veertig jaar gemiddeld al met 1,5° C is toegenomen. Dat heeft een sterk verband met de stijgende luchttemperatuur, want warmte wordt voor een deel opgeslagen in de bodem. Guido Bakema, bodemonderzoeker bij Wageningen Environmental Research: “Nieuwe berekeningen in ons onderzoek laten zien dat de bodemtemperatuur de komende dertig jaar met nog eens 1,5° C kan toenemen. Die zal in 2050 gemiddeld zo’n 3° C hoger liggen dan ten opzichte van 1980.”