De merel heeft gezongen

…als de eerste vogel. Dit lied, geschreven door van Eleanor Farjeon, op de wijze van een Schotse hymne is wereldberoemd geworden door de versie van Cat Stevens, die het nog steeds op zijn repertoire heeft. En ja, het hoort bij Pasen.

Het piano-intro van Rick Wakeman heeft ook school gemaakt: hier is Órla Fallon. voormalig zangeres van Anúna, met haar versie, met orkest.

Cat Stevens:

– Uitgelichte afbeelding: Door Malene Thyssen (User:Malene) – This image was copied from da:Billede:Solsort.jpg on the Danske Wikipedia.date/timeusernameresolutionsizeedit summary21. jul 2004 kl. 22:30 Malene 300×223 77974 (Bedre foto af solsort)8. okt 2003 kl. 09:38 Malene 302×213 18437 (Foto af solsort), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=650945