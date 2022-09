De man die energie wil nationaliseren zonder het zelf te beseffen

Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht komt op mij redelijk integer over – ondanks die CDA-binding. Maar goed, die had Omtzigt ook. Heijkoop lijkt me te jong voor serieuze corruptie. Dan moeten je kinderen het huis al uit zijn. Maar terzake!

Heijkoop verschaft ons geen bio op zijn gemeentesite, maar blijkt boerenzoon, gezondheidswetenschapper en sinds 2016 wethouder met o.m. armoede als taak. Hij is nu ook woordvoerder van de VNG op dat gebied. Hij waarschuwt te pas en te onpas voor de energiearmoede. De VNG wil nu een totaalstop op afsluiten van energie. Mooi, mooi, maar denk eens even door jongens en meisjes…

Normaal gesproken melden de G&E-bedrijven elke energieschuld aan de gemeente. Als zo’n achterstallige zich dan vervolgens – effe diep slikken natuurlijk – aanmeldt voor officiële schuldhulp, mag wettelijk G&E niet meer worden afgesloten.

Maar Heijkoop ziet het probleem helder: veel depressieve mensen met schulden die sowieso de post niet meer openmaken, bereik je niet. Die zijn vaak murw, uitgeteld, wanhopig. Of toeslagenslachtoffer. Of migrant, of bejaard, of hebben allerlei problemen zoals éénouderschap, alcohol etcetera. Zo’n schuld biedt ook een prachtige opstap naar huisuitzetting. Dat moet dus anders.

Gaat het Heijkoop lukken? Hij dringt al redelijk door tot de tv-rubrieken en dus ook tot het kabinet. Maar of Prinsjesdag hem en de nieuwe energie-armen helemaal blij zal maken…? Er zal nog wel heel wat water door de Hofvijver moeten vloeien…

Wat Heijkoop zich niet realiseert, is dat alleen nationalisatie van energie kan helpen – alleen ook dat gaat niet binnen drie maanden lukken. Er kan wel een opstap gemaakt worden à la de ABN en SNS: bij de onvermijdelijke faillissementen van vooral kleinere G&E’s kan de staat die meteen en goedkoop overnemen.

Want mark my words: net eind augustus het bericht dat PrikEnergie uit Brabant bijna omvalt, vorig jaar al in NL zes, in Duitsland Fenor al, Fortum uit Finland en Axpo uit Zwitserland krijgen al miljarden staatssteun – en zo gaat deze veenbrand onblusbaar verder. On-Blus-Baar!

Heijkoop, de consumentenbond, Kassa en Radar, de VNG en alle Kamerleden en de regering moeten zich nu keihard maken voor de enige oplossing: nationalisatie. Ik zal ze allemaal ook even mailen.

PS: een geweldige gemiste kans, zo meld ik nu, ongeveer twintig jaar te laat. Dat is de veelvormigheid van de gemeentelijke websites. Waarom, hoezo, vanwaar, waartoe veelvormig? Onze paspoorten zijn gelijk, op onze gegevens na – want dat kan niet anders. Nummerborden, verkeersborden idem. Ik heb er zelf als activist nogal eens last van dat je bij elke site weer een scherpe leercurve doormoet: waar staan de raadsleden? Waar staan hun adressen? Waarom bij de ene gemeente wel mét 06-jes, en bij de andere niet? Waarom staat er bij elke B&W niet van welke partijen ze zijn? Fröbelwerk! Amateurisme! Kortom: tijdverspilling. Waarvoor Bedankt!

– Uitgelichte afbeelding: Door CDA – YouTube: CDA Partijcongres 11 december 2021 – View/save archived versions on archive.org and archive.today @1:21:00, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113613753