“Wij zijn de grens niet gepasseerd, de grens is ons gepasseerd”. Het is een gerechtvaardigde uitspraak van Mexicanen in de VS-staten als Arizona, Texas, Californië, enfin, het gehele zuidwesten.

Linda Ronstadt is via haar vader een van hen. Ter ere van hem nam ze de lp Canciones de mi padre op, 1987. Hiervan: La calandria (De leeuwerik).

Ze staat wel bekend als liberal maar ze heeft ook een persoonlijke reden Trump af te wijzen.

– Uitgelichte afbeelding: By Rob Bogaerts / Anefo – This file was derived from: Zangeres Linda Ronstadt op Schiphol, Bestanddeelnr 928-8975.jpg, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95706850