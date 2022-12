De kosmos van Anton Pannekoek

Anton Pannekoek is een van de weinige marxistische denkers van belang die Nederland heeft voortgebracht. Hij was ook sterrenkundige en zoals het hoort (historisch) materialist. Een uitstapje buiten de sterrenkunde was zijn studie naar de wording van de mens, hier online te lezen. (Het is nog als zelfstandig boek uitgegeven later in de jaren vijftig).

En natuurlijk zijn marxistische geschriften, De arbeidersraden voorop.

Een Spotify-account is zo geopend, mensen, en hier kunt u de podcast De kosmos van Pannekoek beluisteren. In een land vergeven van Batavussen Droogstoppel zou het verplicht moeten zijn het te beluisteren.

