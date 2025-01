De klok luidt voor vogels: tel mee

Op zaterdagmiddag 25 januari klinkt door heel Nederland een oproep om mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Kerkklokken spelen melodieën van bekende vogelnummers om Nederlanders eraan te herinneren hoe belangrijk het is om vogels in tuinen en op balkons te tellen. Maar er klinkt ook een noodklok: het gaat niet goed met veel vogelsoorten in ons land.

Met de gegevens van de Tuinvogeltelling kunnen we deze en andere bedreigde vogels beter beschermen. Dat is hard nodig. De Nationale Tuinvogeltelling brengt in kaart welke vogels (nog) in onze tuinen en buurten leven. De data van de Tuinvogeltelling tonen onder andere aan dat ‘gewone’ soorten – zoals de huismus – uit de kernen van de grote steden in de Randstad zijn verdwenen, er minder merels in de tuinen leven en dat de spreeuw uit Nederland verdwijnt. Hun afname laat zien dat het gebied waarin ze leven, de natuur in de stad, achteruitgaat.

– Uitgelichte afbeelding: Door JrPol – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40108812