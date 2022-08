De kleuren van mijn leven

Verdrietig nieuws maar weer: Judith Durham, zangeres van The Seekers is gisteren overleden. De laatste single van een aaneengesloten periode van de band, de tekst is vrolijk en toch lag er een waas van weemoed over.

I can’t seem to get my sleep now any old night,

Mr Sandman passes by my door;

Life has changed since you’ve been there to say it’s alright,

You taught me to understand what I thought couldn’t be,

Don’t mind missing sleep if I can see:

Colours of my life,

You’ve got love to fill my heart;

I don’t need a rainbow

With colours of my life,

Colours of my life.

Colours blend with love to show I’m happy with you,

I can never be the same again;

Now my eyes are looking past the life that I knew,

I’ll be shedding black and grey to take on red and blue,

Colours I can feel by touching you:

Colours of my life,

Bloom like flowers in my heart;

Loving you has shown me

Colours of my life.

Colours of my life,

Bloom like flowers in my heart;

Loving you has shown me

Colours of my life,

Colours of my life.



Colours of my life. De single is van 1969.

Het einde van de Seekers paste bij een reeks van groepen die er mee ophielden in die dagen: Manfred Mann, Lovin’ Spoonful en in het niet verre verschiet de Beatles.