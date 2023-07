De ketenen verbroken

Al was het maar om het onderonsje van Ouwehand en Simons in het verregende Oosterpark in Amsterdam, bij het Keti-Kotimonument.

Maar wat het staatshoofd heeft te zeggen op die gedenkdag, 1 juli, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in de koloniën in Amerika, is de moeite van het herhalen waard. Hij vergeet ook niet de slavernij “in de Oost” te vermelden, die veel minder in de publiciteit van heden vermeld wordt.

Een belangrijk moment op een zomerse regendag.

– Uitgelicht: Still van Ouwehand en Simons in de video