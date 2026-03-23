Lied uit 1866, verbonden aan de Commune van Parijs, 1871 – die ongeveer de kersentijd mocht duren. Het laatste couplet is wat minder lief – ik kwam deze versie van Hélène Meyril ook maar toevallig tegen en presenteer die bij dezen.

Quand nous chanterons le temps des cerises

Et gai rossignol et merle moqueur

Seront tous en fête

Les belles auront la folie en tête

Et les amoureux du soleil au cœur

Quand nous chanterons le temps des cerises

Sifflera bien mieux le merle moqueur

Mais il est bien court le temps des cerises

Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant

Des pendants d’oreille…

Cerises d’amour aux robes pareilles (vermeilles)

Tombant sous la feuille (mousse) en gouttes de sang…

Mais il est bien court le temps des cerises

Pendants de corail qu’on cueille en rêvant !

Quand vous en serez au temps des cerises

Si vous avez peur des chagrins d’amour

Évitez les belles!

Moi qui ne crains pas les peines cruelles

Je ne vivrai point sans souffrir un jour…

Quand vous en serez au temps des cerises

Vous aurez aussi des peines d’amour !

J’aimerai toujours le temps des cerises

C’est de ce temps-là que je garde au cœur

Une plaie ouverte!

Et Dame Fortune, en m’étant offerte

Ne pourra jamais calmer ma douleur…

J’aimerai toujours le temps des cerises

Et le souvenir que je garde au cœur !

Quand il reviendra, le temps des cerises,

Pandores idiots, magistrats moqueurs

Seront tous en fête

Les bourgeois auront la folie en tête

A l’ombre seront poètes chanteurs

Mais quand reviendra, le temps des cerises,

Siffleront bien haut chassepots vengeurs



Le temps des cerises, Hélène Meyril

– Uitgelichte afbeelding: Japanse kers, eigen foto AJvdK