De islamitische republiek Gilead

Tientallen Brits-Iraanse vrouwen hebben zich verzameld in het centrum van Londen op 8 maart voor een stille mars ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Ze dragen de rode mantels en witte mutsen zoals gedragen in de televisieserie The Handmaid’s Tale, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood.

De informele groep Stage of Freedom heeft het optreden georganiseerd. Hun Instagram pagina is hier.

In een krachtig vertoon van solidariteit met vrouwen in Iran, die hun leven riskeren bij hun protest tegen seksediscriminatie en die meer vrijheid en rechten voor iedereen in Iran eisen, lopen de demonstranten van het paleis van Westminster naar de ambassade van de Islamitische Republiek in Kensington, Londen.

Meer hier (in het Engels)

Beeld: