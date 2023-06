De hypocrisie van BBB

Mooie woorden van Lientje Plofkip gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de aardgaswinning in Groningen.

‘Wanneer is de minister-president eindelijk klaar om zelf te constateren: ik zie de scheuren die onder mijn verantwoordelijkheid zijn veroorzaakt. Ik stap op en nu definitief.’ @lientje1967 #Groningen #Rutte pic.twitter.com/sNkYQ6hwHm — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) June 6, 2023

Helaas: het zijn alleen wóórden. Laten we eens kijken naar het stemgedrag van BBB (en de andere extreemrechtse partijen):

Geert Wilders evenaren qua hypocrisie, het is een bewonderenswaardige prestatie.

Nee, dan de SP. We oefenen op deze site regelmatig kritiek uit op de socialisten, maar hypocrisie valt die partij niet te verwijten. Althans niet op dit punt. Hieronder de inbreng van Sandra Beckerman tijdens het debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

Overigens kunnen de slachtoffers van de aardgaswinning in Groningen ook volgens een flink deel van de inwoners van de provincie verrekken. BBB is met 12 zetels de met afstand grootste partij in Provinciale Staten.

