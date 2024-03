De huismus heeft het moeilijk

Uit de laatste huismussentelling van Vogelbescherming Vlaanderen blijkt dat niet alleen de populatie sterk daalt maar ook mussenkolonies uitdunnen. En dat is geen hoopvol signaal, al kan je als burger zelf ook helpen om de huismus te redden.

De telling, van 23 tot 27 maart, heeft 2884 registraties opgeleverd. Een eerste analyse van Vogelbescherming Vlaanderen toont aan dat 21 procent van de deelnemers geen huismussen in de buurt heeft kunnen waarnemen. De tellers die wel mussen hebben gespot, kregen in 42 procent van de gevallen enkel mannelijke mussen in het vizier, terwijl slechts 13 procent een kolonie van meer dan tien huismussenparen heeft waargenomen. Grotere kolonies van meer dan twintig koppeltjes werden amper nog geteld (2 procent).