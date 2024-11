De heerschappij van de kinkels

Dat Wilders een boos-grimassend babyhoofdje heeft weten we, en dat hij zijn schelden en beledigen uitvoert met zijn handen in zijn zakken – blijkbaar is dat de stijl van heel wat Nederlanders: dom, lomp, ongemanierd. Velen herkennen zich er in.

En Van der Plas is zijn vrouwelijke evenknie: slechtgekleed, dom tot op het punt dat je denkt: “dit kan niet waar zijn”, volks.

Eindelijk een kabinet voor de laagopgeleiden (ook wel praktisch opgeleiden genoemd), die herkennen zich hierin. Het zijn natuurlijk niet de “laagopgeleiden” die dat schrijven, het zijn heusche professoren als Plasterk of Engelen die ons dit laten weten.

Af en toe zie je naast de woorden racisme en seksisme de term klassisme opduiken. Het is zo oud als de klassenmaatschappij, maar het tiert weliger dan ooit. Je had van die romans waarin de eenvoudige volksjongen / het eenvoudige volksmeisje “mevrauw” zei in plaats van “mevrouw”. Lang heb ik gedacht dat dit de manier was om het folluk op zijn plaats te zetten, alsof er verschil in de uitspraak zou zijn. Tot het mij opviel dat in serieus bedoelde radioprogramma’s in Nederland inderdaad een verschil tussen -ou en -au opdook. En mevrauw werd de norm, het leek alsof beroerde uitspraak bij sollicitaties voor radio of televisie tot aanbeveling strekte. Reden te meer om de Nederlandse radio en televisie te negeren.

De ongemanierdheid van de doorsnee-Nederlander is al in de vroege dagen van de Republiek opgevallen bij mensen uit den vreemde. Wie tot de hoge positie van Weledelgestreng Kamerlid of Excellente Minister is gestegen hoort over manieren te beschikken. Non sunt minimi qui serviunt civitatem, laat Bomans een niet-bestaande Oude citeren (Pieter Bas). Van de Ouden leerde ik als eerstejaars over de mogelijke verwording van de aristocratie (regering door de besten, de adel werd bedoeld) tot tirannie. En van democratie tot ochlocratie, regering door het gespuis. Is Wilders I nu ochlocratie of een regering van lompe kinkels? Overwegingen bij deze scène.

Hier nog met de aanloop. De bode acteerde niet dan nadat de sommatie van de voorzitter tot orde in de klas zonder resultaat was gebleven. pic.twitter.com/VC6ajCzvp1 — Gelle (@Gelle_KI) November 20, 2024

Het mag duidelijk zijn dat het beeld niet inhoudelijk aansluit op de titel van dit stuk, het gaat om een eerbetoon aan degene die door de Wildersbende werd geschoffeerd.