Gisteren was er weer een aflevering van De Grote Mark Rutte Avondshow. Met gevoel voor ophef en het meest misselijkmakend gewroet in xenofobie en moslimhaat wist Rutte het debat over asielzoekers nog verder te frustreren. Hij overviel zijn coalitiepartners met aangescherpte eisen voor beleid inzake gezinshereniging voor vluchtelingen in Nederland. Zo net voor het reces zette hij de boel nog even op scherp en ging dreigen met de val van zijn kabinet.

Jammer genoeg lieten de partners weer met zich sollen. Ze hadden ook best meteen kunnen laten weten niet van Ruttes oncollegiale overval gediend te zijn. Of beter nog: principieel het gesol met het lot van minderjarigen ten behoeve van Ruttes machtspolitiek af te wijzen en een overleg daarover te weigeren.

Welk spel Rutte aan het spelen is, dat kan ik niet ontwaren, maar het stinkt van alle kanten. Dat is duidelijk. Sommigen suggereerden op een voorsorteren op een vijfde kabinet met extreem rechts. De boodschap is luid en duidelijk bedoeld voor mensen die in de leugen zijn getrapt van het onhoudbaar asielbeleid. Een leugen die vooral ook door de VVD verspreid is en door ook lokale VVD’ers met graagte verspreid wordt. Aan de aanstelling van Dilan Yeşilgöz-Zegerius als minister van Justitie en Veiligheid, is te zien hoe dat je carrière binnen de VVD kan bevorderen.

Terug naar Ruttes avondshow. Na het aankondigen van zijn eisenpakket en het dreigement van een kabinetsval kon het crisisberaad beginnen. In het land hadden weinig mensen nog veel zin in de opgeklopte toestanden. We hadden het allemaal al eens meegemaakt en Rutte is toch met geen stok van het Binnenhof te krijgen. En zo kon de avond kalmpjes eindigen met het besluit de volgende dag verder te praten. Kennelijk had Rutte daartoe nog excuses aangeboden, en een deel van zijn dreigement ingetrokken. Natuurlijk is daar niets aan gemeend, het is slechts onderdeel van de gehanteerde tactiek. De zoveelste truc uit de trukendoos.

Wat verontrustend is, is dat de andere partijen geen antwoord hebben op de powerplay van de minister president. Rutte bespeelt ze en laat ze bungelen. Deze premier die ooit zei dat hij premier zou zijn voor alle Nederlanders zit er alleen voor zichzelf. Hij paait de rijken met voordelige regelingen en de xenofoben met inhoudsloze retoriek en voorziet zichzelf zo van voldoende zetels.

De gewone Nederlander heeft niets aan Ruttes politieke spel. Vluchtelingen en hun kinderen worden lichtzinnig ingezet voor Ruttes belang. Coalitiepartners en politiek tegenstanders kijken machteloos toe. Maar die hebben dat vooral aan zichzelf te danken. Zij zouden er goed aan doen hun rug te rechten en op zoek te gaan of er ergens nog een flinter van een principe in zichzelf kunnen vinden.

Als mensenrechten en wetten en verdragen worden geofferd voor de macht kan daar niets goeds uit voorkomen, De menselijkheid is zo erg zoek in het asielbeleid dat het misdadig is.

