De gierzwaluwen zijn er!

Toen ik met “koningsdag” de eerste boven de huizen zag scheren kon ik mijn vreugdekreten niet inhouden. Ze komen tegen eind april en eind juli zijn de meeste weg. Langs de kust, in de duinen, kun je later nog wel doortrekkers zien. De gierzwaluw, Apus apus, eigenlijk geen zwaluw, maar de gevorkte staart bezorgt de vogel de naam. En het gier- is onomatopeïsch.

Een gezelschap bestaande uit Rachel Newton · Karine Polwart (afbeelding) · Julie Fowlis · Kris Drever · Bethany Porter · Jim Molyneux · Seckou Keita · Robert Macfarlane · Jackie Morris bezingt de gierzwaluw die maar zo kort in gematigd Europa op bezoek is, om te broeden, dat wel. Deel van hun toverzangen, Spell Songs.

– Uitgelichte afbeelding: Karine_Polwart_at_Tribute_to_Alistair_Hulett.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16359101