De Europese Natuurherstelwet: wie kan daar nou op tegen zijn?

De Europese natuur staat er slecht voor en daarmee uw en mijn leefomgeving. Ruim 80 procent is in slechte staat en in Nederland nog meer. Vogels als grutto, gierzwaluw en veldleeuwerik gaan hard achteruit, insectenpopulaties imploderen, vleermuizen verdwijnen. De nieuwe Natuurherstelwet waar Europa morgenochtend over stemt kan daar verandering in brengen. Dat is goed nieuws.

Frans Timmermans, die aan de basis van de Europese Natuurherstelwet staat, zei het zo: “Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur: voor de lucht die we inademen, voor het water dat we drinken en voor het voedsel dat we eten. Onze economie draait ook op de natuur.” Wij voegen daaraan toe: mensen zijn déél van de natuur. De nieuwe Natuurwet is dus van levensbelang. Voor natuur, voor onze gezondheid, voor de economie en ons welbevinden.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Keta – Detail of Apus_apus_flock_flying.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2817682