De etnische zuivering van de Krim, Tataren op de vlucht

Ere wie ere toekomt, de NOS heeft het verhaal:

Seydamet Mustafajev wilde niet tegen Oekraïne – zijn eigen land – vechten. De Krim-Tataarse inwoner van de Krim wachtte de mobilisatie niet af en besloot te vluchten. “Mijn familie werd in 1944 gedeporteerd, en nu worden we opnieuw gedwongen de Krim te verlaten”, vertelde hij onlangs aan Oekraïense media.

Zo zijn als gevolg van de Russische mobilisatie al duizenden Krim-Tataren op de vlucht geslagen van het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd bezet en illegaal geannexeerd, vertelt Tamila Tasjeva in gesprek met de NOS. Zij woont en werkt als ‘vertegenwoordiger van de Oekraïense president op de Krim’ noodgedwongen in Kiev. Haar kantoor heeft sterke signalen dat vooral Krim-Tataren worden opgeroepen voor militaire dienst.

“We zien dat vooral op plaatsen waar Krim-Tataren wonen of werken mannen worden gemobiliseerd voor de oorlog. Het gaat dan om Krim-Tataarse dorpen, scholen en bazaars”, vertelt Tasjeva.