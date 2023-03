De enige Deense volkswindmolen is jarig

Gaat het wel goed met de windenergie? Nou… er is zelfs wat te vieren. Nee, het is toevallig niet schokkend maar gewoon een keer leuk. Mag dat ook es?

Daar komt-ie dan, allemaal recht zitten: ter hoogte van Kopenhagen, maar dan pal aan de zeer winderige Deense Noordzee, ligt Tvind, een plaatsje met een middelbare school. En daar, ja daar staat sinds 1978 de grootste windmolen ter wereld, althans dat was-ie toen. Namelijk 2 megawatt – en gebouwd door amateurs, door Het Volk. Hij bestaat dus nu precies 45 jaar en het leek me goed om er hier maar eens wat opgewekts over te schrijven.

Dit is overigens de rubriek ‘Als je maar wilt’ – afd. People’s Power. En op de website van de windmolen gebruiken ze echt de term ‘upper-class’: “And while Danish state tv again and again gave broadcasting time to the revelations (…) of nuclear power, at least 500 people every week confided to the windmill team and the students at the schools, that everyone is in favour of wind power and that only upper-class people want nuclear power (…)”. Zo, die zit!

Want het bijzondere van deze molen, is zoals gezegd dat hij helemaal ontworpen en gebouwd is door amateurs. U leest het goed. Namelijk leraren, ook wat leerlingen en ouders van een middelbare school die nogal leed onder de verhoging van de olieprijzen door de oliecrisis van 1973. De gemiddelde leeftijd van de groep windamateurs was 21 jaar. Het ontwerp en de bouw kostten overigens drie jaren. Maar ze hielden vol, kregen ’t geld rond en hij draait nog steeds.

Het ding heeft een toren van 54 meter hoog en drie vleugels van 27 meter lang. De hoofdas – even volhouden, beste lezers – heeft een diameter van 70 cm. De meeste bomen in mijn bosrijke uitzicht hebben dat nog lang niet – de hoofdas dus was oorspronkelijk een schroefas van een olietanker. Die hebben die amateurs gevonden bij een schroothandel in… Amsterdam. Echt? Amsterdam? Dus wij zouden in principe mogen meefeesten op 26 april, op zijn 45ste verjaardag? Jawel!