De eerste hazelaars bloeien nu al

Eind november, maar de eerste hazelaarstruiken zijn al in bloei gezien. Als de temperatuur zo hoog blijft als we de afgelopen dagen hebben gehad, zou de piek van de eerste bloeiwaarnemingen al voor de jaarwisseling kunnen liggen, anderhalve maand vroeger dan 50 jaar geleden. Mensen gevoelig voor hazelaarpollen zullen de komende weken dus al rekening moeten houden met klachten.

Het ging de afgelopen dagen snel met de ontwikkeling van de hazelaarkatjes. Het lijkt erop dat de paar koude dagen met daaropvolgend enkele zeer zachte dagen diverse hazelaarstruiken, met name in het oosten van het land, een impuls hebben gegeven om nu al, eind november, in bloei te komen. Het zijn nog maar de eerste struiken en ze bloeien ook zeker nog niet in heel het land, maar met de aanhoudend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar zullen de komende weken steeds meer hazelaars op steeds meer plekken in bloei komen. Als de temperatuur hoger dan gemiddeld blijft zou de gemiddelde eerste bloeiwaarneming wel eens op of net voor de jaarwisseling uit kunnen komen.

– Uitgelichte afbeelding: Door nl:Gebruiker:Rasbak – Picture made by myself, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50436