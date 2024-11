De dunbekwulp is nu officieel uitgestorven

Vogelaars vermoedden het al een tijdje, maar vanaf nu is het officieel: de dunbekwulp is uitgestorven. Deze watervogel kwam voor in Europa, West-Azië en Noord-Afrika, maar is nu alleen nog maar in musea te zien.

Onderzoekers van de Britse vogelbescherming, Birdlife International, het Natural History Museum in Londen en Naturalis publiceerden op 18 november 2024 een artikel in het vakblad IBIS dat de dunbekwulp (Numenius tenuirostris) tot uitgestorven verklaart. Om de kans op uitsterven te beoordelen, maakt het artikel gebruik van statistische analyses van bedreigingen voor de soort en van een databank met waarnemingen, waaronder museumexemplaren en veldwaarnemingen. De analyse toont aan dat er een kans van 99,6 procent is dat de vogel niet langer bestaat en rond de tijd van de laatste waarneming in 1995 al is uitgestorven.

– Lees verder bij de bron

– Door en:John Gerrard Keulemans – Source: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas: Band IX, Tafel 13 – Gera, 1902 [1], Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4239523. Dunbekwulp tussen twee regenwulpen afgebeeld.