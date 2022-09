De dromen die nu niets betekenen

The Shadows zijn bovenal bekend als instrumentale band, al dan niet ter begeleiding van Cliff Richard. Maar ze hebben ook vocale juweeltjes gemaakt.

Een oude favoriet van mij, spijtig genoeg kan ik mij niet meer opwerken tot het tienerverdriet van toen. (hoe kan men zo afstandelijk over zichzelf schrijven).

My bird has lost its song

My right has turned to wrong

The dreams I dream mean nothing now

The life I knew before

Has crumbled to the floor

The dreams I dream mean nothing now

It’s no use telling me she was a no good

That she had me hung on a string

When I was with her, she made me feel so good

She loved me and I was a king

She loved me and I was a king

The dreams I dream mean nothing now

It’s no use telling me she was a no good

That she had me hung on a string

When I was with her she made me feel so good

She loved me and I was a king

She loved me and I was a king

The life I knew before

Has crumbled to the floor

The dreams I dream mean nothing now

The dreams I dream mean nothing now

The dreams I dream mean nothing now



The dreams I dream, 1966