De dag waarop ik als zionist door de mand viel

Ja, je kunt je wel beroepen op je lidmaatschap van het Palestina Komitee, jaren zeventig, maar dat geeft je niet het recht aandacht van de Partij voor de Dieren voor de echte genocide in Soedan, Congo en West-Papua te vragen. Voeg er Oekraïne, Iran en Afghanistan bij, zeg ik nu. Dat is whataboutisme, een specialiteit van zionisten, werd mij toegevoegd. Dus ben ik zionist zonder dat ik het wist.

Mijn lerares Frans vond het lot van de Klaagmuur erger dan de Berlijnse Muur. Ze heeft aliyah gedaan na mijn schooltijd, en ik breng een saluut, vermoedend dat zij au-delà is. Ze kon in ieder geval bij de Westelijke Muur.

Net als Ofra Haza, van wie ik dat zeker weet. Een lieveling van de 95,5, jaren tachtig, Amsterdam.

Yerushalaim shel zahav.

– Uitgelichte afbeelding: Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=18179231

Addendum: Hoe maakt de (mijn) partij zich druk over Soedan, Congo, West-Papua?

Reactie:

Whataboutisme. Normaal gesproken komen die opmerkingen van Zionisten.

18:39 · 20 aug 2026

Arnold van der Kluft 🟥🇺🇦 🇨🇦🇬🇱

@arnoldvdkluft.bsky.social

· 3m

Tuurlijk. Black lives don’t matter, nietwaar