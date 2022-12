De Cornelis Prulcollectie 5: Milk cow blues

Willekeurige Greep nr.5, The Kinks, zang: Dave Davies. Zoals bijna alle bekende beatgroepen zijn de Kinks in eerste instantie begonnen als coverband van (rhythm &) blues uit de VS. Dus van de Kontroversy kies ik de Milk cow blues, 1965. Het is niet de oerblues van Kokomo Arnold maar naar de versie van Sleepy John Estes.

Well, I’ve tried everything to get along with you

But I’m gonna tell ya what I’m gonna do

I’m sick of all your crying, gonna leave you alone

If you don’t believe I’m going

You pack all my things, I’m gone

I’m gonna leave

Gonna leave you, lovin’ baby, for some day

But if you don’t believe I’m going

Watch me leaving you this way

Won’t you please, well, that sun looks good going down

Won’t you please, well, that sun looks good going down

But don’t that ol’ moon look lonesome when my baby’s not around?

Won’t you please, don’t that sun look good going down?

Won’t you please, don’t that sun look good going down?

But don’t that ol’ moon look lonesome when your baby’s not around?

– Uitgelichte afbeelding: By Helmfrid-sofa4.JPG: Photographer unknown derivative work: I.M.S. (talk) – Helmfrid-sofa4.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8790581