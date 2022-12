De Cornelis Prulcollectie 26: La femme de mon patron

Ha, de vrouw van mijn baas! Willekeurige Greep nr.26 levert de mini-lp van Daouda op waarvan ik het titelnummer kies.

la femme de mon patron, est tombéé amoureuse de moi

elle m’a proposé, de devenir son amant

elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème

son mari c’est mon directeur, moi je suis son chauffeur

si je deviens l’amant de la femme du patron … c’est dangereux

les femmes sont diaboliques malgré leur beauté angélique

quant une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse

la femme du patron, m’a dit que si je refuse

elle ira dire à son mari que c’est moi qui lui fait la court

même si je suis innocent, j’aurai de gros ennuis

devant cette situation, je ne trouve pas de solution

car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire

et puis dans tous les cas, je n’ai pas tellement le choix

si je dis oui … c’est imprudent à cause du patron

mais si je dis non à la femme, elle va se venger

que faut-il faire oooo

que faut-il faire kabakouyeee

que faut-il dire oooo

que faut-il dire koutoubouyeee

si je dis oui … j’ai perdu patron

kabakouyeee

mais si je dis non … la femme va se venger

koutoubouyeee

ah quelle affaire?

kabakouyee

ah quelle histoire?

koutoubouyee

que faut-il faire?

kabakouyeee

que faut-il dire?

koutoubouyeee

si je dis oui

kabakouyeee

si je dis non

koutoubouyeee

ah quelle histoire?

kabakouyeee

ah quelle affaire?

koutouboyee



1984