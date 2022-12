De Cornelis Prulcollectie 19: Jive samba

Willekeurige Greep 19 komt uit bij The best of Cannonball Adderley, een muzikaal feest voor het oor. Er zijn hiervan zeker twee nummers op een andere manier al langsgekomen, ik kies voor de Jive samba – ha, die kennen ze niet bij Strictly come dancing.



1963

– Uitgelichte afbeelding: Door John Levin Enterprises-management/photographer- Bruno of Hollywood – eBay itemphoto frontphoto back, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22766316

Links Julian “Cannonball” Adderley, rechts zijn broer Nat, die het nummer geschreven heeft