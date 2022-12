De Cornelis Prulcollectie 13: Tumblin’

Mooie radiodagen waren het met lange mixen maken van de psychedelische Rubble-serie, eventueel aan te vullen met eigen collectie aan lp’s en singles. Psychedelica, dat maken ze niet meer.

Greep nr. 13 is All the colours of darkness, en daarop tref ik Jigsaw aan. Ik kon niet vermoeden dat deze band een voortzetting was van de mij dierbare Mighty Avengers en Pinkerton’s (Assorted Colours – de naam van de band werd steeds korter zonder dat het hun nog een hit opleverde).

Jigsaw zou pas in de jaren zeventig aan succes ruiken met Sky high – dat klinkt psychedelisch maar is het niet.

Nu naar het magische jaar 1968.

– Uitgelicht: videostill