De brug naar de Krim: Nederlands vakwerk

Justitie heeft de onderzoeken naar Nederlandse bedrijven die betrokken zouden zijn bij de bouw van de omstreden Russische Krimbrug, na vier jaar nog steeds niet afgerond. Het vaststellen en bestraffen van schendingen van de economische sancties blijkt lastig. Tot op heden is nog niet één zaak voor de rechter verschenen. Dat volgt uit een uitvraag bij het Openbaar Ministerie door Investico voor De Groene Amsterdammer, dagblad Trouw en De Gelderlander.

De bouw van de 19 kilometer lange zeebrug begon in januari 2016. In 2018 onthulde De Gelderlander dat meerdere Nederlandse bedrijven in weerwil van Europese sancties betrokken waren bij de constructie. De Oekraïense openbaar aanklager leverde in 2019 dossiers aan Nederland over de betrokkenheid van vijf Nederlandse bedrijven: Dieseko Group, CAPE Holland, Dematic Equipment B.V., Allpacks International B.V., en Allnamics Pile Testing Experts B.V.

– Uitgelichte afbeelding: By Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232128