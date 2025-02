De bescheiden heg blijkt een echte CO2-krachtpatser

In de grond onder heggen wordt bijna de helft meer CO 2 opgeslagen dan in de velden errond, blijkt uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Een extra reden om ze aan te planten, zeggen onderzoekers, want ook voor de biodiversiteit zijn ze een zegen.

Onderzoekers van de Universiteit van Leeds analyseerden bodemmonsters op verschillende locaties in Groot-Brittannië en vergeleken die met de CO 2 -opslag in de aangrenzende grasvelden. Daaruit blijkt dat de grond onder de heggen gemiddeld 40 ton meer koolstof per hectare opslaat dan de velden in de buurt, onafhankelijk van het lokale bodemtype of klimaat. – Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeelding: Door Man vyi – zelf gefotografeerd, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3869350