De arrestatie van een gelukzoeker

door Arthur Graaff

Afgelopen zaterdag zat er een zwartrijder in de trein naar Amersfoort, een jongen van 17 of 18. De conducteur betrapte hem en ik hoorde dat hij in een AZC zat. De jongen had kennelijk geen ID en de conducteur belde de politie die er snel was: vijf m/v. Ze gingen om de jongen heen staan, de brigges een paar meter verderop. Ik stapte naar hem toe en vroeg waarom er vijf agenten nodig waren voor één zwartrijder. Dat waren er geen vijf, zei hij, hij niet omdat hij op vier meter afstand stond, en verder waren er twee stagiaires bij – die moesten het toch ook leren? Dus waren het er maar twee.

De conducteur stond toevallig achter me op de roltrap en ik vroeg hem op vriendelijke, licht teleurgestelde toon of dat nou nodig was geweest. Zijn antwoord verstond ik deels niet maar eindigde op: ‘… dan gaan ze weer oude vrouwtjes beroven’. We waren boven en hij zei nog iets over gelukszoekers – waarop ik natuurlijk: ‘Maar dat ben ik ook! Elke dag weer! U niet dan?’ Hij brak plotseling in tranen uit en zei snikkend dat hij het niet zo bedoeld had… en dat hij nooit meer PVV zou stemmen.

