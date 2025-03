David Johansen overleden

David Johansen is eergisteren op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor.

Commercieel had Johansen het meeste succes met zijn alter ego Buster Poindexter, maar hij zal de geschiedenis ingaan als de zanger van de legendarische proto-punkband New York Dolls. De Dolls behoren met The Stooges en de Velvet Underground tot de meest invloedrijke proto-punkbands, maar net als als bij die bands kwam de erkenning pas laat, nadat de leden allang hun eigen weg waren gegaan.

De Dolls bestonden in feite maar drie jaar, van 1972 tot 1975. Muzikaal werd de band vooral geïnspireerd door de Rolling Stones, maar dat werd aangevuld met een flinke dosis decadentie en strijdlust. De fuck-you houding en de ruige, trashy rock ’n roll van de Dolls viel niet overal even goed. Sommige critici – waaronder Lester Bangs en Robert Christgau – waren uitgesproken fans, maar veel anderen konden zich prima vinden in de typering van de Dolls als “mock rock” door Bob Harris, de presentator van de Old Grey Whistle Test.

De zelfdestructieve levensstijl van de leden van de band droeg ook al weinig bij aan de stabiliteit van het geheel en in 1975 verlieten Johnny Thunders en Jerry Nolan de band. Johansen ging solo, wat hem een aantal bescheiden successen en één flinke hit (Hot Hot Hot) opleverde.

In 2020 werd Johansen gediagnosticeerd met kanker. De ziekte was toen al in een vergevorderd stadium en Johansen zag zich genoodzaakt zijn muzikale carrière te beëindigen. In november brak de toch al doodzieke Johansen bij een valpartij zijn rug op twee plaatsen.

Met David Johansen is het laatste lid van de New York Dolls overleden. Johnny Thunders overleed in 1991, wat gezien zijn alcohol- en drugsconsumptie voor echt helemaal niemand als een verrassing kwam. Drummer Jerry Nolan overleefde Thunders maar een paar maanden. Basgitarist Arthur Kane overleed in 2004 en gitarist Sylvain Sylvain in 2021.

Op verzoek van Arnold. Stranded in the Jungle, een cover van een song van de doo-wop groep The Jay Hawks:

Looking for a Kiss. When everyone goes to your house, they shoot up in your room/Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. De reputatie van de Dolls kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen.

Personality Crisis. Als mensen je vragen iets te zijn wat je niet wílt zijn.

Trash, door Rolling Stone omschreven als “drug-addict-drag-queen-trash-flash”:

Uitgelichte afbeelding: By AVRO – FTA001019054 010 con.png Beeld En Geluid Wiki – Gallerie: Toppop 1973, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17901405