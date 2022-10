Ontslagen uit het ziekenhuis, zes dagen, erg lang. Even lekker sentimenteel voor en namens mijzelf.

Een lied van dankbaarheid voor het leven, van huis uit iets christlich-demokratisch uit Duitsland, maar de uitvoering van Petula Clark is mij nader.

Danke für meine Arbeitsstelle, ga fietsen.

Zoals een soefispreuk zegt: iedere ademtocht is een zegening.



Thank you, 1965

