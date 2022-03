Dam-demo tegen racisme ging prima

De demo tegen racisme op de Dam in Amsterdam liep prima – maar het onzichtbare succes daar was dat er nu ook in 23 andere plaatsen, Amersfoort, Leeuwarden en vooral ook Venlo… demo’s waren, gelijktijdig.

Dat was nieuw dit jaar, omdat de organisatie vond dat het teveel een Amsterdamse zaak was geworden. Deze demo’s waren georganiseerd onder de leus Geen Racisme in de Raad door gangmakers van het Platform tegen Racisme. Maar de wereld is nogal veranderd door de oorlog en er was veel concurrentie, vooral in Amsterdam.

Bij het CS was een demo van de Koerdische PKK voor de vrijlating van Öcalan. Op de Dam was ook een demo voor steun aan de Oekraïne. Een bellenblazer op de Dam trok veel kinderen en bleek dertig bellen tegelijk te kunnen lanceren die over de antiracisme-demo vlogen. De toeristen en het winkelpubliek begonnen ook weer op te dringen.

Er was bij de demo op de Dam een standje van de Marxisten, verder waren present de Internationale Socialisten, de FNV deed mee, de communistische jeugdbeweging was er, Bij1, BDS, BLM, GroenLinks. Kick Out Zwarte Piet, de NCPN, pro-Palestina-organisaties, de Socialistische Jongeren, buiten Amsterdam plaatselijke SP-en de PvdA in enkele plaatsen, in totaal 130 organisaties in het hele land… en natuurlijk Krapuul.nl.

De stoet van ongeveer 300 mensen liep via het Spui en Koningsplein naar het Museumplein bij het monument voor de Vrouwen van Ravensbrück, met daar een laatste toespraak van Alejandra Slutzky van het Platform Stop Racisme. Ze had juist daarvoor ook op de demo in Amersfoort gesproken.

Zij vertelde over de betrokkenheid van haar ouders bij de protesten tegen de Argentijnse dictatuur. Ze beschouwt zich als een kind van de moeders van de Plaza de Mayo. Ook beschreef ze hoe zij in Nederland eerst vluchteling was, toen wit, Joods, en geleidelijk meer en meer Nederlands en zich nu simpelweg mens voelt, die wil opkomen voor alle andere onderdrukten. Goed gedaan, Alejandra!