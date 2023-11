De prijzen stijgen, maar veel inkomens blijven achter. Nu de Tweede Kamerverkiezingen eraan komen, lijken ook politici zich ineens zorgen te maken. Plotseling spreken ze vaak over ‘bestaanszekerheid’. Maar weten zij wel wat dat écht betekent? Dit is het moment waarop wij ze dat duidelijk kunnen maken. Op de Dag van de Bestaanszekerheid: zaterdag 4 november in Amsterdam.

Wat gaan we doen?

Op 4 november organiseren wij een groot debat tussen politieke partijen. Op die dag horen we van Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Nicolien van Vroonhoven (Nieuw Sociaal Contract), Lilian Marijnissen (SP), Ines Kostić (Partij voor de Dieren) en Laurens Dassen (Volt) wat zij gaan doen om te zorgen dat mensen weer rondkomen. Daarvoor spreekt de Rotterdamse straatarts Michelle van Tongerloo over de harde realiteit voor inwoners van haar stad en vertellen FNV-leden over hoe moeilijk het is om rond te komen in deze dure tijden.

Voorafgaand aan het programma lopen we gezamenlijk een mars door Amsterdam om onze boodschap met zoveel mogelijk mensen te delen. De mars wordt afgetrapt door de Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Marjolein Moorman.

Praktische informatie

Dag van de Bestaanszekerheid

4 november 2023

Mars: vanaf 12.00 uur op de Dam Amsterdam

Programma: vanaf 14.00 uur in Westerpark Amsterdam

Voor wie: iedereen, gratis entree

