Dader aanslag op kerk in Michigan geïdentificeerd

De man die zondag een aanslag pleegde op een mormoonse (Heiligen der Laatste Dagen) kerk in Grand Blanc, Michigan is geïdentificeerd als de 40-jarige Thomas Jacob Sanford. Sanford was een meermaals gedecoreerde veteraan. Hij vocht in 2007 enkele maanden in Irak, o.a. in Fallujah.

Sanford ramde gisteren met zijn pickup truck de gevel van de kerk, waarna hij met een automatisch wapen het vuur opende op de aanwezigen. Na de kerk in brand te hebben gestoken vluchtte hij voor de politie, die al na een paar minuten voor de deur stond. In het daaropvolgende vuurgevecht werd Sanford op het parkeerterrein van de kerk doodgeschoten.

Bij de aanslag kwamen tenminste vier mensen om het leven, mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin.

Sanford’s motief is nog niet duidelijk. Hij heeft voor zover nu bekend geen statement gepubliceerd.

Links was hij zeker niet. Op de laadbak van de truck waarmee hij de gevel van de kerk ramde waren twee Amerikaanse vlaggen geplaatst. Uit posts op sociale media blijkt dat zijn familie grotendeels bestond uit toegewijde fans van Trump. Er kan in zes jaar tijd natuurlijk veel veranderen, maar in 2019 poseerde Sanford in een shirt met het opschrift “Trump 2020”.

Waarom Sanford een aanslag zou plegen op een mormoonse kerk is niet duidelijk. Tyler Robinson, de man die Charlie Kirk doodschoot, kwam uit een orhodox mormoons gezin, dus misschien moeten we het motief dáár wel zoeken.

Volgens Amerikaanse media was Sanford getrouwd en had hij tenminste één kind, een tien jaar oude zoon. Volgens een GoFundMe-pagina uit 2015 had de familie donaties nodig om de medische zorg te betalen voor de zoon van Sanford, die is geboren met een zeldzame genetische aandoening. Het gezin zou door de hoge medische kosten in de problemen zijn geraakt.

