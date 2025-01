Dader aanslag Las Vegas was een aanhanger van Trump

De man die een Tesla Cybertruck bestuurde die op Nieuwjaarsdag ontplofte buiten het Trump International Hotel Las Vegas was een gedecoreerde Green Beret (commando) in actieve dienst en een groot fan van Trump.

Volgens zijn oom was de 37-jarige Matthew Livelsberger “een Rambo-type, bij gebrek aan een beter woord.”

“Hij had allemaal patriottische dingen op Facebook, hij hield 100 procent van het land,” vervolgde hij. “Hij hield van Trump en hij was altijd een zeer, zeer patriottische soldaat, een patriottische Amerikaan. Dat is een van de redenen waarom hij zoveel jaren bij de Special Forces zat. Het was niet slechts één tour of duty.”

Livelsberger huurde de Tesla in Colorado Springs en reed het voertuig vervolgens naar Nevada. Hij parkeerde de wagen buiten het hotel, waarop hij zichzelf door het hoofd schoot. Onmiddellijk daarna ontplofte de Tesla. Zeven mensen liepen lichte verwondingen op toen de vrachtwagen, die gevuld was met vuurwerkachtige mortieren en gasbussen, ontplofte.

De politie vond Livelsbergers militaire ID en paspoort in de cybertruck, evenals een semi-automatisch pistool en een SLR Rifleworks B30. De politie vond ook een cache met vuurwerk in de auto.

De aanslag op het Trump Hotel vond plaats een paar uur nadat ISIS-terrorist Shamsud-Din Jabbar een aanslag pleegde in New Orleans. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven.

Jabbar was evenals Livelsberger een legerveteraan. Beiden zijn in het verleden op dezelfde basis gelegerd geweest. Dat betekent op zich weinig, want op die basis waren ruim 52000 militairen gelegerd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide aanslagen, maar een direct verband heeft men nog niet kunnen ontdekken. Gezien de ideologische achtergronden van de daders lijkt een dergelijk verband ook nogal onwaarschijnlijk.

Waarom een aanhanger van Trump een aanslag zou plegen op een hotel dat het eigendom is van zijn held is vooralsnog een raadsel.

