Daar waren we weer

Allen die deze zullen lezen, saluut!

U ziet het, er is iets merkwaardigs met Krapuul aan de hand en hopelijk wordt alles binnenkort zo normaal mogelijk als bij de site past.

Op dit ogenbllik staat de inhoud van de site tot en met 26 maart jongstleden weer leesbaar. Vooral aan de columns was te zien dat we als het ware in een tijdloze tijd verkeren momenteel: ze waren allemaal net zo van toepassing twee maanden later, vanwege de oorlog die in Moskou geen oorlog mag heten.

AJvdK oftewel AdR is zo vrij geweest de columns die hij op eigen site geplaatst had terug te zetten. Alles handmatig herstellen is onbegonnen werk, ook al is veel te achterhalen (bijna alle stukken van Peter Storm bijvoorbeeld).

Afwachten, en inmiddels zullen wij de berichtgeving en wie weet ook de columns hervatten.