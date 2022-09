D66 wil schorsing FVD-Kamerlid Van Houwelingen

D66 dient een officiële klacht in tegen Pepijn van Houwelingen. Afgelopen zaterdag tweette Van Houwelingen een gefotoshopt beeld van de ministers Kuipers (D66) en Van Gennip (CDA) met een nazivlag.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dient nog deze week een officiële klacht in bij het College van onderzoek integriteit Tweede Kamer. Volgens Paternotte heeft Van Houwelingen met zijn tweet de gedragscode voor leden van de Tweede Kamer geschonden. Die code schrijft voor dat Kamerleden zich dienen te onthouden van “gedrag dat het gezag of de waardigheid van de Kamer in ernstige mate aantast”.

Op de oorspronkelijke foto staan de beide ministers samen bij een vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling. Het extreemrechtse complotgilde denkt dat de VN er op uit is een dictatuur te vestigen en ons “alles” af te pakken. Zie Niburu, DDS en 9fornews voor details.

Van Houwelingen heeft de tweet inmiddels verwijderd. Zelfs de reacties uit de domrechtse hoek waren over het algemeen negatief.

Bron: NRC

Uitgelichte afbeelding: Door Davide Heijmans – sent to User:Vysotsky by the photographer (Davide Heijmans), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107181889